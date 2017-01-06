Семак возьмет двух игроков молодежки "Уфы" на первый сбор на Кипре

Новый главный тренер "Уфы" Сергей Семак привлечет к работе на первом тренировочном сборе вратаря Глеба Ефимова и защитника Игоря Дивеева, сообщает официальный сайт клуба. Оба игрока являются воспитанниками "Уфы" и выступают за молодежный состав.

Напомним, 9 января футболисты "Уфы" выйдут из отпуска и соберутся в Москве для прохождения медобследования. Первый тренировочный сбор подопечных Сергея Семака пройдет с 11 по 22 января на Кипре.