Семак возьмет двух игроков молодежки "Уфы" на первый сбор на Кипре

Новый главный тренер "Уфы" Сергей Семак привлечет к работе на первом тренировочном сборе вратаря Глеба Ефимова и защитника Игоря Дивеева, сообщает официальный сайт клуба. Оба игрока являются воспитанниками "Уфы" и выступают за молодежный состав.
Напомним, 9 января футболисты "Уфы" выйдут из отпуска и соберутся в Москве для прохождения медобследования. Первый тренировочный сбор подопечных Сергея Семака пройдет с 11 по 22 января на Кипре.
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Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/60-ufa-m/3806-dva-igroka-ufy-molodezhnoj-otpravyatsya-na-sbor-s-glavnoj-komandoj