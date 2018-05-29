17:45 | Футбол — РФПЛ

Семак - в "Спартаке" по Романцеву"

2002 год. Сергей СЕМАК (слева) и Олег РОМАНЦЕВ в сборной России на ЧМ-2002. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
2002 год. Сергей СЕМАК (слева) и Олег РОМАНЦЕВ в сборной России на ЧМ-2002. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Несколько лет назад – в апреле 2014 года, еще работая в "Зените" на посту помощника главного тренера, Сергей Семак стал героем программы "Спартак" по Романцеву".

Сегодня невский клуб объявил о назначении бывшего полузащитника ЦСКА, "Рубина", "Зенита" и сборной России, экс-ассистента Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу главным тренером.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Бу-га-га!

Синюжку приплели.))) ЗачОт. Надо было его ещё к финалу ЛЧ прицепить. А чо, "Зато мы Реал обыгрывали!" И "Папа без водки результат не гарантирует"© Всё в тему.)))

18:52

wedes

Каким местом тут Романцев?

18:46

RSDsouth

Странно что комменты на матчи NHL не начинаются : Овечкин, на свадьбе которого были игроки Спартака, ... Или : Казань, которую тренирует тот, кто отказал Спартаку ... Клиника ..::

18:39

Millwall82

Как Романцев? Какой по Романцеву... Этот алкаш в упор не видел Семака игроком Сборной, как и многих других хороших игроков.

18:39

Don

Вонючки расплакались

18:23

old grumbler

К мании величия присоединилась мания преследования и мания везде и во всех видеть.... Старостина....

18:13

ДжЫмкО

Расплата за милосердие - мог же в свое время Лаврентий Палыч расстрелять Старостиных, но из гуманистических соображений этого не сделал, увы

18:04

Subulcus

Это уже клиника... во всём видеть спартак

18:01

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