Семак - в "Спартаке" по Романцеву"

2002 год. Сергей СЕМАК (слева) и Олег РОМАНЦЕВ в сборной России на ЧМ-2002. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Несколько лет назад – в апреле 2014 года, еще работая в "Зените" на посту помощника главного тренера, Сергей Семак стал героем программы "Спартак" по Романцеву".

Сегодня невский клуб объявил о назначении бывшего полузащитника ЦСКА, "Рубина", "Зенита" и сборной России, экс-ассистента Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу главным тренером.