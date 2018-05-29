Семак - в "Спартаке" по Романцеву"

Несколько лет назад – в апреле 2014 года, еще работая в "Зените" на посту помощника главного тренера, Сергей Семак стал героем программы "Спартак" по Романцеву".
Сегодня невский клуб объявил о назначении бывшего полузащитника ЦСКА, "Рубина", "Зенита" и сборной России, экс-ассистента Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу главным тренером.
Бу-га-га!
Синюжку приплели.))) ЗачОт. Надо было его ещё к финалу ЛЧ прицепить. А чо, "Зато мы Реал обыгрывали!" И "Папа без водки результат не гарантирует"© Всё в тему.)))
18:52
wedes
Каким местом тут Романцев?
18:46
RSDsouth
Странно что комменты на матчи NHL не начинаются : Овечкин, на свадьбе которого были игроки Спартака, ... Или : Казань, которую тренирует тот, кто отказал Спартаку ... Клиника ..::
18:39
Millwall82
Как Романцев? Какой по Романцеву... Этот алкаш в упор не видел Семака игроком Сборной, как и многих других хороших игроков.
18:39
Don
Вонючки расплакались
18:23
old grumbler
К мании величия присоединилась мания преследования и мания везде и во всех видеть.... Старостина....
18:13
ДжЫмкО
Расплата за милосердие - мог же в свое время Лаврентий Палыч расстрелять Старостиных, но из гуманистических соображений этого не сделал, увы
18:04
Subulcus
Это уже клиника... во всём видеть спартак
18:01