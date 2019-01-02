Семак троллит подписчиков. Шутка о возрасте школьника, который ведет его аккаунт

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак потроллил подписчиков под своей первой фотографией в Инстаграме.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак потроллил подписчиков под своей первой фотографией в Инстаграме. 42-летний российский специалист ответил на вопрос о том, какого возраста человек будет вести его аккаунт в социальной сети.

Напомним, что сегодня Семак завел страницу в Инстаграме.

Один из подписчиков поинтересовался у главного тренера "Зенита":

"Сколько лет школьнику, который будет вести этот аккаунт?".

На что Семак ответил:

"42 года пока".