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Семак сравнил Бали с российской деревней

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. На ней 42-летний специалист запечатлен вместе со своей супругой во время отдыха на Бали.

Я начинаю понимать, почему мне нравится Убуд. Очень захотелось вернуться и как следует познакомиться с этим местом. Похоже на нашу российскую деревню по духу, но с невероятно пышной растительностью, как в Парке Юрского периода, и неизменный атрибут любого жителя - мотобайк ! В поездках по окрестностям удалось увидеть много красивых и романтических мест. Встретились со старыми друзьями и познакомились с новыми интересными людьми. Приключения доставили массу удовольствий нашим детям. Тот случай, когда еще не уехали, но хочется уже вернуться, - написал Семак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я начинаю понимать почему мне нравится Убуд. Очень захотелось вернуться и как следует познакомиться с этим местом. Похоже на нашу российскую деревню по духу,но с невероятно пышной растительностью как в Парке Юрского периода и неизменный атрибут любого жителя - мотобайк ! В поездках по окрестностям удалось увидеть много красивых и романтических мест. Встретились со старыми друзьями и познакомились с новыми интересными людьми. Приключения доставили массу удовольствий нашим детям. Тот случай когда ещё не уехали,но хочется уже вернуться.

Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak) 4 Янв 2019 в 6:36 PST

"Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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