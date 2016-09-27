Семак, Симутенков, Конеев и Михайлов прошли стажировку в "Роме" у Спаллетти

Тренер основной команды "Зенита" Сергей Семак, старший тренер молодежного "Зенита" Игорь Симутенков, тренер "Зенита"-2 Анвер Конеев и тренер вратарей молодежки Андрей Михайлов съездили на семидневную стажировку в Италию, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. В рамках учебы в Высшей школе тренеров специалисты побывали на недельной стажировке в Риме и встретились с экс-главным тренером "Зенита" Лучано Спаллетти. В ходе визита итальянские коллеги рассказали тренерам "Зенита", как устроена клубная база "Ромы", на какие принципы опирается клуб при подготовке футболистов академии и на чем делается акцент во время воспитания будущих игроков основного состава.

– В рамках учебы нам необходимо было пройти стажировку в одном из клубов высших дивизионов. Выбор пал на "Рому", где работает Лучано Спаллетти, и в штаб которого в "Зените" входили Игорь и Сергей, – сказал Конеев. – Мы посещали тренировки не только главной команды римлян, но и хорошо познакомились с академией "Ромы". База у "Ромы", ее молодежной команды и академии находится на одной территории. И это обычная ситуация, когда Лучано Спаллетти может зайти на тренировку десятилетних ребят и поиграть с ними в футбол. Отметил бы еще дисциплину, которая проявляется вплоть до экипировки – все тренеры одеты в желтую форму, а игроки – в синюю. Все команды клубной академии играют по схеме 4-3-3, а работа делится на три большие части: школа и дисциплина, физическая подготовка, методика и стиль игры. В целом средний уровень игроков академии "Ромы" достаточно высок, хотя есть проблема их попадания в основной состав – сейчас в нем из своих воспитанников не считая Тотти, которому как раз сегодня исполняется сорок лет, выступает только Алессандро Флоренци. Остальные игроки, как правило, уходят в аренду в клубы серии A.

В данный момент Конеев обучается на тренерскую лицензию категории А, а Симутенков и Семак – категории Pro.