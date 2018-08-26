18:42 | Футбол — РПЛ

Семак - шестой тренер, стартовавший с пяти побед в чемпионате


Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, под руководством которого питерцы обыграли в гостях "Уфу" в пятом туре РПЛ со счетом 2:0, стал шестым в российской истории специалистом, которому удалось начать чемпионат с пяти побед.

Ранее, после успешного старта Курбан Бердыев, Андре Виллаш-Боаш и Леонид Слуцкий приводили свои команды к золотым медалям. Валерий Газзаев привел ЦСКА к серебру, а Константин Бесков не доработал прекрасно начатый сезон. (Кирилл БУРДАКОВ)

КОМАНДЫ, ПОБЕЖДАВШИЕ В ПЕРВЫХ ПЯТИ ТУРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Сезон

Команда

Тренер

В

Н

П

М

О

Место*

1995

Динамо

Константин БЕСКОВ

5

0

0

9-2

15

4-е

2002

ЦСКА

Валерий ГАЗЗАЕВ

5

0

0

7-1

15

2-е

2008

Рубин

Курбан БЕРДЫЕВ

5

0

0

11-2

15

1-е

2014/15

Зенит

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ

5

0

0

17-2

15

1-е

2015/16

ЦСКА

Леонид СЛУЦКИЙ

5

0

0

8-1

15

1-е

2017/18

Зенит

Сергей СЕМАК

5

0

0

10-1

15

?

 

* Место по итогам чемпионата.

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