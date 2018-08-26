Семак - шестой тренер, стартовавший с пяти побед в чемпионате

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, под руководством которого питерцы обыграли в гостях "Уфу" в пятом туре РПЛ со счетом 2:0, стал шестым в российской истории специалистом, которому удалось начать чемпионат с пяти побед.

Ранее, после успешного старта Курбан Бердыев, Андре Виллаш-Боаш и Леонид Слуцкий приводили свои команды к золотым медалям. Валерий Газзаев привел ЦСКА к серебру, а Константин Бесков не доработал прекрасно начатый сезон. (Кирилл БУРДАКОВ)

КОМАНДЫ, ПОБЕЖДАВШИЕ В ПЕРВЫХ ПЯТИ ТУРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Сезон Команда Тренер В Н П М О Место* 1995 Динамо Константин БЕСКОВ 5 0 0 9-2 15 4-е 2002 ЦСКА Валерий ГАЗЗАЕВ 5 0 0 7-1 15 2-е 2008 Рубин Курбан БЕРДЫЕВ 5 0 0 11-2 15 1-е 2014/15 Зенит Андре ВИЛЛАШ-БОАШ 5 0 0 17-2 15 1-е 2015/16 ЦСКА Леонид СЛУЦКИЙ 5 0 0 8-1 15 1-е 2017/18 Зенит Сергей СЕМАК 5 0 0 10-1 15 ?

* Место по итогам чемпионата.