Семак - шестой тренер, стартовавший с пяти побед в чемпионате

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, под руководством которого питерцы обыграли в гостях "Уфу" в пятом туре РПЛ со счетом 2:0, стал шестым в российской истории специалистом, которому удалось начать чемпионат с пяти побед.
Ранее, после успешного старта Курбан Бердыев, Андре Виллаш-Боаш и Леонид Слуцкий приводили свои команды к золотым медалям. Валерий Газзаев привел ЦСКА к серебру, а Константин Бесков не доработал прекрасно начатый сезон. (Кирилл БУРДАКОВ)
КОМАНДЫ, ПОБЕЖДАВШИЕ В ПЕРВЫХ ПЯТИ ТУРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
|
Сезон
|
Команда
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место*
|
1995
|
Константин БЕСКОВ
|
5
|
0
|
0
|
9-2
|
15
|
4-е
|
2002
|
ЦСКА
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
5
|
0
|
0
|
7-1
|
15
|
2-е
|
2008
|
Курбан БЕРДЫЕВ
|
5
|
0
|
0
|
11-2
|
15
|
1-е
|
2014/15
|
Зенит
|
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
|
5
|
0
|
0
|
17-2
|
15
|
1-е
|
2015/16
|
ЦСКА
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
5
|
0
|
0
|
8-1
|
15
|
1-е
|
2017/18
|
Зенит
|
Сергей СЕМАК
|
5
|
0
|
0
|
10-1
|
15
|
?
* Место по итогам чемпионата.
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Леонид Слуцкий
- Валерий Газзаев
- Сергей Семак
- Зенит Санкт-Петербург
- ЦСКА (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Константин Бесков
- Уфа
- Андре Виллаш-Боаш