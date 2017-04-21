Семак сделал одну замену в стартовом составе "Уфы" на матч с ЦСКА

Стал известен состав "Уфы" на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА. Наставник уфимцев, многолетний капитан армейского клуба Сергей Семак, произвел одну замену по сравнению с предыдущей игрой против "Амкара" (1:1). Вместо Алексея Никитина, дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек, с первых минут сыграет Дмитрий Сысуев.

Полностью заявка "Уфы" выглядит следующим образом: Беленов - Живоглядов, Йокич, Аликин - Сысуев, Засеев, Пауревич, Безденежных, Стоцкий - Обляков, Фатаи; запасные - Шелия, Сухов, Пуцко, Филин, Карп, Сафрониди, Зубарев, Кротов.

Игра "Уфа" - ЦСКА состоится сегодня, 21 апреля, и начнется в 17.00 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.