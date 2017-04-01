Семак сделал одну замену в "старте" "Уфы" на матч с "Локо"

Стал известен состав "Уфы" на матч 21-го тура чемпионата России против "Локомотива". Главный тренер уфимцев Сергей Семак произвел одну замену в стартовом составе по сравнению с прошлой игрой против "Краснодара" (0:0) - в обороне вместо Павла Аликина выйдет Алексей Никитин.

Полностью заявка "Уфы" выглядит следующим образом: Беленов, Сухов, Живоглядов, Пуцко, Никитин, Стоцкий, Карп, Пауревич, Засеев, Фатаи, Сысуев; запасные - Шелия, Филин, Зубарев, Патрашко, Йокич, Ванек, Сафрониди, Безденежных, Обляков, Кротов.

Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Уфа" - "Локомотив"