Семак разрешил Паредесу поехать не на матч с ЦСКА, в в Аргентину

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что хавбек сине-бело-голубых Леандро Паредес не специально заработал удаление в матче 13-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:0). Ранее аргентинские СМИ сообщали, что 24-летний полузащитник мог намеренно получить красную карточку для того, чтобы посмотреть дерби между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

– Провокации здесь не было, это все игровые моменты, – приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". – То, что он бывает неаккуратен, это факт, это идет от избытка желания и неправильности выполнения технических элементов, тех же подкатов. Но никакого умысла, я уверен, не было. Мог ли он, зная, что у него уже есть карточка, избежать этого удаления – сказать сложно. Он, и мы об этом говорили, будет наказан. Но преднамеренности здесь я не вижу и полностью ему доверяю.

Разговоры о преднамеренности беспочвенны. С его стороны было желание поехать в Москву (на матч с ЦСКА), на что, и это уже моя инициатива, я разрешил ему поехать домой, провести несколько дней с семьей, потому что такая возможность предоставляется ему редко.

В текущем сезоне Паредес провел 17 матчей за "Зенит", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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