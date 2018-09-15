Семак рассказал о взаимоотношениях с Рибалтой

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью "Фонтанке" отметил, что прекрасно общается со спортивным директором Хавьером Рибалтой, который работает в клубе с 31 июля.

- Как у вас строится диалог с новым спортивным директором Хавьером Рибалтой? Зимнее трансферное окно совсем скоро.

– Он прекрасно знает, что нужно для нашей команды, мы прекрасно общаемся.

- Вы на английском разговариваете?

– Да. Он хорошо знает мои пожелания об уровне потенциальных новичков. Я не говорю, купите мне вот этого или вот этого, но уровень он представляет. Мы много времени провели этим летом, просматривая игроков. Это отвлекает, конечно, от тренировочного процесса, когда приходится просматривать футболистов, чтобы не ошибиться с выбором. Нужно же смотреть не просто нарезки, а полные матчи, снятые с тактической камеры, нужно узнавать о личных характеристиках того или иного игрока.

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