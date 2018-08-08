Семак рассказал, как принимал решение вернуться в "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признался, что довольно быстро принял решение о возвращении в петербургский клуб. 42-летний специалист работал в тренерском штабе сине-бело-голубых с 2013 по 2016 год.

- Пришлось немножко подумать, поломать голову, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита". - Все случилось достаточно быстро. Решение нужно было принять буквально в течение одного вечера. Это непросто, но желание семьи вернуться сыграло очень большую роль. Дети уже привыкли к городу, у них много друзей и знакомых. Супруга в восторге от Петербурга, получает удовольствие от пребывания здесь.

Семак возглавил "Зенит" 29 мая. Под его руководством команда одержала 2 победы в 2 стартовых матчах чемпионата России и сейчас занимает первое место в турнирной таблице.

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