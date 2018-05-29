Семак проведет встречу с болельщиками "Зенита" на "Петровском"

Как стало известно "СЭ", новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак во вторник вечером проведет встречу с болельщиками команды на стадионе "Петровский".

О назначении 42-летнего специалиста стало известно сегодня. Он заключил с петербургским клубом контракт на два года с возможностью продления еще на один.

Семак выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 годы, после чего входил в тренерский штаб команды, который покинул в 2016-м. В сезоне-2017/18 "Уфа" под его руководством заняла шестое место в чемпионате России, выйдя во второй отборочный этап Лиги Европы. (Гоша ЧЕРНОВ)

"Зенит" изменил Западу. Семак - главный тренер