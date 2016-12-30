Семак приведет с собой помощника в "Уфу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что новый главный тренер команды Сергей Семак приведет с собой в команду помощника. Он также рассказал о трансферных планах команды.
– Вы объявили о назначении Сергея Семака главным тренером команды. Другие пополнения тренерского штаба будут?
– К нам придет еще один помощник. Он будет выполнять определенные функции. Какие? Это лучше спросить у самого Семака. Фамилию назовем 9-10 января.
– Семак предлагал трансферы каких-то игроков?
– Все уже обговорено заранее. У нас есть определенный вектор развития клуба, которому мы движемся. Сергей Богданович с ним согласен. Конечно, сейчас есть некоторые позиции, которые требуют усилений: вратарская линия и центральный защитник. Два человека ушли. Теперь мы на их позиции особенно ищем игроков.
Нубяшка
Сто про будет зуев из зенита два и вратарь из зенита и рязанцев может быть еще
14:07