Семак приведет с собой помощника в "Уфу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что новый главный тренер команды Сергей Семак приведет с собой в команду помощника. Он также рассказал о трансферных планах команды.

– Вы объявили о назначении Сергея Семака главным тренером команды. Другие пополнения тренерского штаба будут?

– К нам придет еще один помощник. Он будет выполнять определенные функции. Какие? Это лучше спросить у самого Семака. Фамилию назовем 9-10 января.

– Семак предлагал трансферы каких-то игроков?

– Все уже обговорено заранее. У нас есть определенный вектор развития клуба, которому мы движемся. Сергей Богданович с ним согласен. Конечно, сейчас есть некоторые позиции, которые требуют усилений: вратарская линия и центральный защитник. Два человека ушли. Теперь мы на их позиции особенно ищем игроков.

Полностью интервью Газизова здесь