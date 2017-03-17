09:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Семак пришел в гости к студентам Нефтяного университета

0
0
0
0

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после тренировки команды провел встречу со студентами Нефтяного университета. На ней он рассказал о себе, своей карьере, своем будущем, будущем российского футбола и ответил на вопросы. Встреча продлилась почти полтора часа. Еще полчаса наставник "Уфы" посвятил автограф– и фотосессии. Руководство УГНТУ пригласило Семака посетить традиционный чемпионат мира по футболу среди студентов вуза.

– Тупиковых вопросов не было, все вопросы интересные. Встреча мне понравилась, очень живое общение. Много желающих что-то узнать, спросить. Не было никого, кто пришел бы сюда случайно, – отметил Семак. ​

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...