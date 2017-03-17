Семак пришел в гости к студентам Нефтяного университета

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после тренировки команды провел встречу со студентами Нефтяного университета. На ней он рассказал о себе, своей карьере, своем будущем, будущем российского футбола и ответил на вопросы. Встреча продлилась почти полтора часа. Еще полчаса наставник "Уфы" посвятил автограф– и фотосессии. Руководство УГНТУ пригласило Семака посетить традиционный чемпионат мира по футболу среди студентов вуза.

– Тупиковых вопросов не было, все вопросы интересные. Встреча мне понравилась, очень живое общение. Много желающих что-то узнать, спросить. Не было никого, кто пришел бы сюда случайно, – отметил Семак. ​