Семак прибыл в петербургский офис "Газпрома"

Известный комментатор Георгий Черданцев в Твиттере опубликовал фотографию, на которой изображен главный тренер "Уфы" Сергей Семак, входящий в офис "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Сегодня там проходит заседание совета директоров "Зенита", на котором будет рассмотрен вопрос о новом главном тренере команды.

Накануне, 13 мая, клуб из Санкт-Петербурга и Роберто Манчини объявили о досрочном расторжении соглашения, которое было рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на два сезона.

Как ранее сообщал "СЭ", в списке, который рассматривает руководство сине-бело-голубых, пять претендентов. При этом, наиболее высокие шансы получить назначение у 42-летнего российского специалиста, уже работавшего ранее в команде на позиции помощника главного тренера.

После матча 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0), который стал последним для итальянского специалиста во главе сине-бело-голубых, болельщик "Зенита" Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост нового главного тренера. В него, помимо Семака, вошли: Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт").

Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис "Газпрома" в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать С.Б. Семака @zenit_spb #интрига 😉 pic.twitter.com/lc01iritKC – Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 мая 2018 г.

Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад" //

"Список пяти". Названы кандидаты на пост главного тренера "Зенита" //

Сергей Семак: "Из "Зенита" на меня никто не выходил"