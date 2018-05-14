15:22 | Футбол — РФПЛ

Семак прибыл в петербургский офис "Газпрома"

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Известный комментатор Георгий Черданцев в Твиттере опубликовал фотографию, на которой изображен главный тренер "Уфы" Сергей Семак, входящий в офис "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Сегодня там проходит заседание совета директоров "Зенита", на котором будет рассмотрен вопрос о новом главном тренере команды.

Накануне, 13 мая, клуб из Санкт-Петербурга и Роберто Манчини объявили о досрочном расторжении соглашения, которое было рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на два сезона.

Как ранее сообщал "СЭ", в списке, который рассматривает руководство сине-бело-голубых, пять претендентов. При этом, наиболее высокие шансы получить назначение у 42-летнего российского специалиста, уже работавшего ранее в команде на позиции помощника главного тренера.

После матча 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0), который стал последним для итальянского специалиста во главе сине-бело-голубых, болельщик "Зенита" Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост нового главного тренера. В него, помимо Семака, вошли: Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт").

Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад" //
"Список пяти". Названы кандидаты на пост главного тренера "Зенита" //
Сергей Семак: "Из "Зенита" на меня никто не выходил"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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rusfed 2.0

Какая Зениту разница, с кем в ЛЕ играть - с Манческу или Семаком. А тогда зачем платить больше?

15:42

Митяй.КБ

Это баламошка вроде,надеюсь он переплюнет манчини и отправит бакланов в болото фнл

15:40

and0508

Ничего против Семака ...но чуть наверно рано

15:39

Папа73

Не факт, что это Семак. Это распространенный типаж. Тем более, Сеиак сам в интервью сказал месяц назад, что Фурсе он не интересен.

15:37

клад555

Серега пошли их на....х!Не нужно тебе болото!!!

15:33

shur

Не надо Семака сейчас. Пусть три годика в Уфе порулит. Сыграет в лиге Европы с Уфой. А потом можно и Семака.

15:27

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