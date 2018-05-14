Семак прибыл в петербургский офис "Газпрома"

Известный комментатор Георгий Черданцев в Твиттере опубликовал фотографию, на которой изображен главный тренер "Уфы" Сергей Семак, входящий в офис "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Сегодня там проходит заседание совета директоров "Зенита", на котором будет рассмотрен вопрос о новом главном тренере команды.
Накануне, 13 мая, клуб из Санкт-Петербурга и Роберто Манчини объявили о досрочном расторжении соглашения, которое было рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на два сезона.
Как ранее сообщал "СЭ", в списке, который рассматривает руководство сине-бело-голубых, пять претендентов. При этом, наиболее высокие шансы получить назначение у 42-летнего российского специалиста, уже работавшего ранее в команде на позиции помощника главного тренера.
После матча 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0), который стал последним для итальянского специалиста во главе сине-бело-голубых, болельщик "Зенита" Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост нового главного тренера. В него, помимо Семака, вошли: Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт").
Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис "Газпрома" в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать С.Б. Семака @zenit_spb #интрига 😉 pic.twitter.com/lc01iritKC– Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 мая 2018 г.
Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад" //
"Список пяти". Названы кандидаты на пост главного тренера "Зенита" //
Сергей Семак: "Из "Зенита" на меня никто не выходил"
Опрос
- Сергей Семак
- Зенит СПб
- Вячеслав Малафеев
- Шахтер Дн
- Роберто Манчини
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Наполи
- СКА-Хабаровск
- Ривер Плейт
- Уфа
- Хорхе Сампаоли
- Маурицио Сарри
- Марсело Гальярдо
- Паулу Фонсека
rusfed 2.0
Какая Зениту разница, с кем в ЛЕ играть - с Манческу или Семаком. А тогда зачем платить больше?
15:42
Митяй.КБ
Это баламошка вроде,надеюсь он переплюнет манчини и отправит бакланов в болото фнл
15:40
and0508
Ничего против Семака ...но чуть наверно рано
15:39
Папа73
Не факт, что это Семак. Это распространенный типаж. Тем более, Сеиак сам в интервью сказал месяц назад, что Фурсе он не интересен.
15:37
клад555
Серега пошли их на....х!Не нужно тебе болото!!!
15:33
shur
Не надо Семака сейчас. Пусть три годика в Уфе порулит. Сыграет в лиге Европы с Уфой. А потом можно и Семака.
15:27