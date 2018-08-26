Семак поздравил Дивеева с дебютом в "Уфе". Игроком интересуется "Арсенал"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак пожелал защитнику "Уфы" Игорю Дивееву попасть в сборную России. Сегодня 18-летний игрок дебютировал в составе клуба из столицы Башкортостана в матче 5-го тура российской премьер-лиги с сине-бело-голубыми (0:2), проведя на поле первый тайм. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Арсенал".

– Ожидали появления Дивеева с первых минут?

– Не ожидали. Прекрасно знаю этого футболиста, - цитирует Семака пресс-служба "Зенита". - Сложная была сегодня игра для дебюта, но хочу поздравить его. Это достижение и для него, и для уфимского футбола. Хочу пожелать ему успешной карьеры: все данные для этого у него есть. Желаю в обозримом будущем попасть в национальную команду, но для этого нужно много работать и играть.

Седьмой гол Дзюбы, пятая победа "Зенита". "Уфа" проиграла Семаку //

Уфимец в "Арсенале". Это реально?