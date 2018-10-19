12:56 | Футбол — РПЛ

Семак поручился за Кокорина и написал ходатайство

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Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак лично поручился за нападающего клуба Александра Кокорина и написал ходатайство об этом. Также есть коллективное письмо игроков "Зенита". Они обязуются помочь футболисту продемонстрировать свое раскаяние.

В характеристике от "Зенита" перечисляются главные личные достижения Кокорина: когда и сколько забивал, когда вызывался в сборную.

Еще одна характеристика, также положительная, была дана по месту жительства. 

Об этом заявили на заседании Мосгорсуда по делу об апелляции на перевод Кокорина под домашний арест. Кокорин, его брат Кирилл и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев находятся в СИЗО на срок до 8 декабря по делу об избиении ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Апелляции Мамаева и Кирилла Кокорина уже отклонены.

Мосгорсуд принял все характеристики по футболисту.

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