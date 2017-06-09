Семак получил тренерскую лицензию Pro

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак успешно защитил дипломную работу в академии тренерского мастерства РФС. Таким образом 41-летний россиянин получил самую престижную тренерскую лицензию. В состав экзаменационной комиссии вошли Никита Симонян, Андрей Лексаков, Вячеслав Варюшин, Михаил Гершкович, Александр Мирзоян, а также представитель УЕФА.

В заявлении "Уфы" на официальном сайте говорится следующее:

Семак успешно защитил дипломную работу, на отлично сдал итоговый экзамен и получил заветный диплом обладателя самой престижной в Старом Свете тренерской лицензии. Категория "UEFA-Pro" позволяет работать в ведущих лигах Европы, в том числе в английской премьер-лиге и, конечно, в российской РФПЛ. Кроме того, обладатели этой лицензии имеют право возглавлять европейские сборные.