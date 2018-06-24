Семак пока не определился с капитаном "Зенита" на новый сезон

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признался, что пока не решил, кто будет капитаном команды в предстоящем сезоне. В первом тайме сегодняшнего контрольного матча между петербургским клубом и австрийским "Пинцгау" (1:0) капитаном был защитник Александр Анюков.

- Мы ничего не держим в уме, просто из тех игроков, кто вышел в первом тайме, Саша – самый оптимальный кандидат на эту роль, - сказал 42-летний специалист в интервью клубной пресс-службе. -Так же, как и Миша Кержаков – во втором. Назначение на пост капитана будет зависеть от многих факторов.

"Зенит" проводит первый подготовительный сбор в Австрии с 17 по 29 июня.

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