Семак похвалил Шатова, Ерохина и "Оренбург"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы в гостевом матче 7-го тура РПЛ над "Оренбургом" (2:1) подчеркнул, что у него нет никаких нареканий к полузащитникам Олегу Шатову и Александру Ерохину, который оформил дубль.

– Как оцените игру и состояние Олега Шатова? И прокомментируйте его позицию: сегодня фланговые полузащитники не менялись между собой.

– Смена не требовалась. Олег хорошо действовал, Саша Ерохин тоже. У Олега были прекрасные моменты, чтобы забить. У Саши еще были подходы к воротам, он хорошо действовал на поле. Никаких нареканий у меня к ним нет. Олег много пропустил, но сегодня справился и сыграл здорово. Как и вся команда.

– Похвалите, пожалуйста, город и команду.

– Прекрасный город и стадион. Арена небольшая, но хорошо слышна поддержка болельщиков. Приятно играть на чисто футбольных стадионах, где на расстоянии в три метра бегают футболисты, иногда очень известные, звезды европейского масштаба. Матч держал в напряжении, что тоже важно. Город прекрасный, стадион хороший, еще бы поле натуральное. Прекрасно понимаю, что содержать натуральное поле сложно, но есть предпосылки к тому, чтобы их состояние было лучше. Есть смешанное покрытие, которое состоит из синтетики и натуральной земли, – это более приятно для футболистов. Желаем "Оренбургу" победы во всех оставшихся домашних матчах. Спасибо городу за гостеприимство и до следующей встречи.

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