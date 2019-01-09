Семак ответил болельщику в Инстаграме. Он спросил, когда "Зенит" начнет играть в футбол

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем Инстаграме ответил на вопрос болельщика.

В комментариях к записи пользователь под ником nozdryakovbogdan спросил: "Сергей Богданович, когда начнем в футбол играть, а не в забросы на Дзюбу?" Тренер ответил: "Вы сделайте анализ состава, и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат".

Семак возглавил "Зенит" в мая 2018 года. Команда лидирует в чемпионате России, имея 34 очка в 17 матчах.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь