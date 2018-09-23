Семак отстает только от Виллаш-Боаша

В восьми турах текущего сезона "Зенит" набрал 22 очка, не сумев обыграть только "Спартак". Столько же очков на стартовом отрезке набирал только ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого. Лучше чемпионат начинал только"Зенит"-2014/15. Команда Андре Виллаш-Боаша выиграла все восемь матчей с разностью голов 26-4. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие результаты по итогам восьми туров в чемпионате России