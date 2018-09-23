19:39 | Футбол — РПЛ

Семак отстает только от Виллаш-Боаша

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В восьми турах текущего сезона "Зенит" набрал 22 очка, не сумев обыграть только "Спартак". Столько же очков на стартовом отрезке набирал только ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого. Лучше чемпионат начинал только"Зенит"-2014/15. Команда Андре Виллаш-Боаша выиграла все восемь матчей с разностью голов 26-4. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие результаты по итогам восьми туров в чемпионате России

Сезон

Команда

Тренер

В

Н

П

М

О

2014/15

Зенит

Андре Виллаш-Боаш

8

0

0

26-4

24

2018/19

Зенит

Сергей Семак

7

1

0

17-5

22

2015/16

ЦСКА

Леонид Слуцкий

7

1

0

13-4

22

2008

Рубин

Курбан Бердыев

7

0

1

14-5

21

2017/18

Зенит

Роберто Манчини

6

2

0

16-3

20

2013/14

ЦСКА

Леонид Слуцкий

6

2

0

12-6

20

2016/17

Спартак

Дмитрий Аленичв/Массимо Каррера

6

1

1

14-3

19

2017/18

Локомотив

Юрий Семин

6

1

1

13-8

19

2012/13

Терек

Станислав Черчесов

6

1

1

12-9

19

 

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