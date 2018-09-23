Семак отстает только от Виллаш-Боаша

В восьми турах текущего сезона "Зенит" набрал 22 очка, не сумев обыграть только "Спартак". Столько же очков на стартовом отрезке набирал только ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого. Лучше чемпионат начинал только"Зенит"-2014/15. Команда Андре Виллаш-Боаша выиграла все восемь матчей с разностью голов 26-4. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие результаты по итогам восьми туров в чемпионате России
|
Сезон
|
Команда
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2014/15
|
Зенит
|
Андре Виллаш-Боаш
|
8
|
0
|
0
|
26-4
|
24
|
2018/19
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
7
|
1
|
0
|
17-5
|
22
|
2015/16
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
7
|
1
|
0
|
13-4
|
22
|
2008
|
Рубин
|
Курбан Бердыев
|
7
|
0
|
1
|
14-5
|
21
|
2017/18
|
Зенит
|
Роберто Манчини
|
6
|
2
|
0
|
16-3
|
20
|
2013/14
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
6
|
2
|
0
|
12-6
|
20
|
2016/17
|
Спартак
|
Дмитрий Аленичв/Массимо Каррера
|
6
|
1
|
1
|
14-3
|
19
|
2017/18
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
6
|
1
|
1
|
13-8
|
19
|
2012/13
|
Терек
|
Станислав Черчесов
|
6
|
1
|
1
|
12-9
|
19
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