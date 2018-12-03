Семак объяснил причину замены Паредеса в матче "Зенита" в Туле

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от тульского "Арсенала" в гостевом матче 16-го тура РПЛ (2:4)назвал причину замены полузащитника Леандро Паредеса. Аргентинец на 41-й минуте заработал желтую карточку, а на 73-й вместо него вышел Игорь Смольников.

– Заменили Паредеса из-за травмы или все же по тому, что он "повис" на карточке? – спросили Семака на послематчевой пресс-конференции.

– Действительно, игра была на встречных курсах и вероятность того, что он может заработать вторую, была достаточно высока по такой игре. Он мог подсознательно сфолить в какой-то быстрой атаке, а этого делать было нельзя, поэтому решили его заменить. Если бы не было карточки, мы бы не стали его менять. (Артем Агапов)