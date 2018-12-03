Семак объяснил, почему "Зенит" проиграл "Арсеналу"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения в матче 16-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (2:4) заявил, что его команда плохл сыграла в обороне.

- Ошибки - вот причина поражения, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Плохо сыграли в обороне. Все время отыгрывались. После второго забитого мяча показалось, что сможем додавить соперника. Третий пропущенный гол обескуражил. Обидная ошибка позволила сопернику выйти вперед и забить с быстрой атаки. "Арсенал" играл в свою игру за счет быстрых и техничных игроков. А мы сыграли плохо в обороне. Мы готовились к "Арсеналу" и знали, что они хорошо играют в быстрые атаки.

Слова Дзюбы? Дело не в единоборствах. Мы теряли мяч и не совсем правильно играли в обороне. Теряли мяч в центральной зоне и пропускали быстрые атаки. В футбол играют люди - так бывает. Замена Паредеса? Он получил желтую карточку, и была вероятность второй. Мы хотели усилить игру за счет Смольникова. Перерыв? Нужен полноценный отдых для тех, кто не смог отдохнуть летом.

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