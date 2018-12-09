Семак объяснил отсутствие Дзюбы в заявке на игру с "Рубином"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак накануне матча 17-го тура российской премьер-лиги объяснил отсутствие в заявке форварда Артема Дзюбы. По его словам. у игрока случился рецидив травмы.

– У Артема случился рецидив старой травмы, поэтому в матче с "Рубином" он, к сожалению, нам не поможет, – сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер. – Думали, как лучше сыграть без него, и решили выбрать легкую кавалерию в атаке. Посмотрим, как получится.

Многие команды в нашем чемпионате играют по такой схеме, как и "Рубин": 5-3-2. НасколькоКурбан Бекиевич может довести игру команды до хорошей во всех звеньях, мы прекрасно понимаем.

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря