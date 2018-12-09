21:50 | Футбол — РПЛ

Семак – о трансферах: "Иногда в прессе встречается такая чушь..."

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в матче 17-го тура премьер-лиги от "Рубина" (1:2) отметил, что информация о возможном уходе из команды Бранислава Ивановича и Леандро Паредеса не соответствует действительности, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Могут ли Иванович и Паредес покинуть "Зенит"? И ищете ли вы каких-либо новичков?

– В прессе иногда встречается такая чушь... Извините. Непонятно, откуда это берется что касается Паредеса и Ивановича, то никакой официальной информации нет. Они такие же игроки команды, как и остальные. Мы будем обсуждать будущее с каждым игроком, который хочет уйти. Если будет возможность усилиться, будем этим пользоваться.

Зенит - Рубин

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