Семак - о премии за помощь детям-сиротам: "Важно привлечь внимание к этой проблеме"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о том, что для него стало неожиданностью решение вручить ему премию "Крылья аиста"-2017. Пятикратный чемпион России получил награду в номинации "Персона" за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот.

- Премия "Крылья аиста"? Это стало неожиданностью, - сказал Семак во флеш-интервью. - Дело хорошее. Мне кажется, это важно для привлечения внимания.

Награждение с участием мэра Москвы Сергея Собянина состоялось в Государственном Кремлевском дворце. Семак, напомним, в прошлом году с супругой Анной удочерил девочку с ограниченными возможностями, которая стала восьмым ребенком в семье.

#НетолькоРоналду. История семьи Семака