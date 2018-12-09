Семак - о поражении от "Рубина": "Чего ожидали, то и получили"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 17-го тура российской премьер-лиги с "Рубином" (1:2) отметил, что футболисты сине-бело голубых допускали ошибки, в том числе индивидуальные. Он также добавил, что у петербуржцев был шанс вернуться в игру.

– Чего ожидали, то и получили, – начал Семак. – Игра сложная. Понятно, что "Рубин" ждал нашей ошибки. Мы могли вернуться в игру. Один забили, нужно было еще. Игроки старались, но были ошибки, в том числе индивидуальные. А ошибки влияют на результат.

– Почему вы решили с первых минут отправить в атаку Шатова, а не Заболотного, ведь таким образом команда еще и стала более уязвима при "стандартах"?

– У нас было достаточно высокорослых игроков. Столько же, сколько у "Рубина". Хотелось бы, чтобы наши легкие форварды играли более активно, но в первом тайме это не совсем получалось. Они играли немного неправильно и неактивно.

– Вы говорили, что понимаете, как бороться с угловыми "Рубина". Что не получилось в этом матче?

– Многие команды пользуются такими розыгрышами. Нужно не давать соперникам блокировать вратаря. Полевые игроки понадеялись, что Лунев выйдет, возникла неразбериха... Мы неоправданно много фолили, особенно в первом тайме, причем в простых ситуациях. Ну а у "Рубина" шанс забить со "стандарта" выше, чем с игры.

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