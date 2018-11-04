Семак - о поражении от "Ростова": "Это футбол. Бывают победы, бывают поражения"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак накануне матча 13-го тура российской премьер-лиги с "Ахматом" отметил, что петербуржцы находятся в нормальном состоянии после поражения от "Ростова" в рамках Олимп-Кубка России. Он также рассказал, почему полузащитник Александр Ерохин остался в запасе.

- Прошло всего 2 полных дня после кубковой игры с "Ростовом". Вам удалось преодолеть ту усталость, отойти от поражения?

- Это футбол. Бывают победы, бывают поражения. Кубок России, чемпионат, разные турниры. Мы готовимся одинаково, всегда хотим побеждать. Иногда получается, иногда не получается. Поэтому состояние абсолютно нормальное, надеюсь, сможем показать хорошую игру.

- Ерохин сегодня в запасе. Почему?

- Мы смотрим по состоянию игроков. Саша пропустил достаточно много времени в связи с травмой. Сыграл один раз, второй, конечно, усталость накапливается. Он важный, ключевой игрок для нашей команды. Мы должны сохранять его свежим. Это небольшая передышка, которую мы можем ему дать. Стараемся это использовать.

Игра пройдет в воскресенье, 4 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало – 14.00 (время московское). На матче ожидается до 45 тысяч зрителей. Команду гостей поддержат до 100 болельщиков.

Перед этим туром чемпионата России "Зенит" с 28-ю очками расположился на первом месте и точно его не потеряет, потому что у второго "Краснодара" 22 балла. У "Ахмата" в свою очередь 16 очков и девятое место.

"Зенит" – "Ахмат": чемпионат России, РПЛ, 13-й тур, 4 ноября 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 14.00 (мск)