Семак – о матче "Уфа" – "Рубин": "Это противостояние пошло с жесткой борьбы между "Салаватом" и "Ак Барсом"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед началом матча 15-го тура чемпионата России с "Рубином" выразил уверенность в том, что противостояние между командами перешло из хоккея, где борьбу вели "Салават Юлаев" и "Ак Барс". По словам специалиста, уфимцам предстоит жесткая игра.

– История нашего противостояния пошла после успешных противостояний на льду. "Ак Барс" и "Салават Юлаев" одно время вели жесткую борьбу, – сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". – В какой-то степени это перенеслось и на футбол. Для нас важная каждая игра. Все понимаю насколько плотная борьба в турнирной таблице чемпионата России. Очки важны для каждой команды.

Отсутствие Кротова? Он сделал прекрасную заявку в прошлом матче на то, чтобы продолжать играть и выходить на поле в стартовом составе. Но и футболисты, которые сыграют сегодня, достойны этого. Мы рассчитываем на Славу. Когда он выйдет – не так важно.

Трансляция матча "Уфа" – "Рубин"