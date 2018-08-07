Семак - о Дзюбомании: "С ней "Зенит" будет играть хорошо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что нападающий Артем Дзюба является одним из лидеров петербургской команды.

- Миллион подписчиков Дзюбы в Инстаграме - это очень серьезная аудитория, но на футбольном поле Артем играет без них, так что ему нужно рассчитывать только на себя самого, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - На каждый матч он должен выходить предельно мотивированным и настроенным. Артем – один из лидеров команды, и он должен подтверждать это в каждой игре.

Дзюбомания? Я только рад. Пускай будет и Дзюбомания, и Шатомания – с этими "маниями" и наша команда будет играть хорошо.

Семак возглавил "Зенит" 29 мая. Под его руководством команда одержала 2 победы в 2 стартовых матчах чемпионата России и сейчас занимает первое место в турнирной таблице.