Семак - о Джорджевиче: "Неправильно играть против клуба, с которым у тебя контракт"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 16-го тура премьер-лиги против "Арсенала" заявил, что понимает, почему нападающий туляков Лука Джорджевич, права на которого принадлежат петербургскому клубу, не может играть против сине-бело-голубых.

- Пока те матчи, которые мы провели после паузы, сложились достаточно удачно, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Нужно продолжать работать. Каждая игра - отдельная история. Мы идем от матча к матчу. Джорджевич? Прекрасно понимаем, почему он не играет. Если у игрока контракт с одним клубом, то играть против него - неправильно.

Схема в три центральных защитника? Мы должны иметь несколько вариантов и исходить из готовности игроков. К каждому матчу готовимся отдельно. Смена тренера? Это всегда сложно для анализа. Ведь у каждого тренера свое видение. Пока сложно сказать, что изменилось в игре тульской команды.

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