19:28 | Футбол — РПЛ

Семак - о Джорджевиче: "Неправильно играть против клуба, с которым у тебя контракт"

Обсудить
2

Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак перед матчем 16-го тура премьер-лиги против "Арсенала" заявил, что понимает, почему нападающий туляков Лука Джорджевич, права на которого принадлежат петербургскому клубу, не может играть против сине-бело-голубых.

- Пока те матчи, которые мы провели после паузы, сложились достаточно удачно, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Нужно продолжать работать. Каждая игра - отдельная история. Мы идем от матча к матчу. Джорджевич? Прекрасно понимаем, почему он не играет. Если у игрока контракт с одним клубом, то играть против него - неправильно. 

Схема в три центральных защитника? Мы должны иметь несколько вариантов и исходить из готовности игроков. К каждому матчу готовимся отдельно. Смена тренера? Это всегда сложно для анализа. Ведь у каждого тренера свое видение. Пока сложно сказать, что изменилось в игре тульской команды. 

Арсенал Т - Зенит

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Выбери лучшего футболиста 2018 года!
Обсудить
голосовать
Обсудить
2
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...