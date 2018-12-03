Семак не понимает, почему футболист должен играть против клуба, в котором получает зарплату

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от тульского "Арсенала" в гостевом матче 16-го тура РПЛ (2:4)по просьбе местных журналистов назвал сильные стороны соперника. И вдобавок высказался о том, хотел бы видеть в этой игре отданного в аренду тулякам Луку Джорджевича.

– Не найдется несколько добрых слов в адрес "Арсенала"? За счет чего тулякам удалось победить "Зенит"? - спросили Семака на послематчевой пресс-конференции.

– Все команды играют с удвоенной энергией против лидера чемпионата. Хотят себя показать, проявить. И если мы играем ниже своих возможностей, то соперники этим и пользуются. Сегодня "Арсенал" как раз воспользовался теми сильными качествам, которые у него есть: хорошие футболисты, быстрые, здорово работают с мячом, обыгрывают один в один. И они сыграли так, как им нравится и удобно. Это по "Арсеналу". Но больше надо говорить по игре нашей команды.

– У "Арсенала" несколько арендованных игроков, в том числе из "Зенита". Тот же Джорджевич сегодня смотрел за матчем с трибуны. Правильно ли то, что тренер, который отдает в аренду своих футболистов, не может их увидеть в таком противостоянии? Что бы вам было лучше?

– Еще раз скажу по поводу арендованных. Мы их видим и следим за ними. Играть или не играть? Если футболисты получают зарплату в одном клубе и играют против него же – не понимаю, в чем дело. Вот и все. (Артем Агапов)

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