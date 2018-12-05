Семак и футболисты "Зенита" записали обращение к Кокорину и Мамаеву

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак вместе с футболистами записал видеообращение к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которым сегодня продлили арест до 8 февраля. Ролик был показан в передаче Андрея Малахова на канале "Россия 1". К Кокорину и Мамаеву обратились Клаудио Маркизио, Александр Ерохин, Бранислав Иванович, Юрий Жирков и Олег Шатов.

- Саша и Паша, мы вас поддерживаем, - заявил Семак. - Все мы люди, все ошибаемся. Главное - сделать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем.

- Кок, ждем как можно скорее. Обнимаю, - продолжил Маркизио.

- Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждем на футбольных полях, - заявил Ерохин.

- Ждем тебя скоро на поле, чтобы помог команде. Давай, брат, - говорит Иванович.

- Выражаем поддержку. Надеюсь, скоро они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и к своим семьям. Мы с вами, - заявил Иванович.

- Мы вас ждем. Пашу ждут в "Краснодаре", а Сашу мы ждем в "Зените", дома. Это прекрасные люди и отличные футболисты. Вас не хватает. Держим за вас кулачки, - сказал Шатов.