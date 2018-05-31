Семак хочет назначить Анюкова капитаном и возьмет его на первый сбор

По информации "СЭ", новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак намерен вернуть в первую команду 35-летнего защитника Александра Анюкова и доверить ему капитанскую повязку. Эта мысль была озвучена на закрытой встрече Семака с болельщиками во вторник на стадионе "Петровский".

В минувшем сезоне капитаном "Зенита" был Доменико Кришито, который покинул команду по окончании сезона.

Добавим, что Семак собирается взять на первый сбор в середине июня не только Анюкова, но и нападающего Луку Джорджевича, который последний сезон провел в аренде в "Арсенале". (Гоша ЧЕРНОВ)

Анюков защищает цвета "Зенита" с лета 2005 года и является главным старожилом команды. Сезон-2017/18 он начал в первой команде, но провел только четыре матча во всех турнирах. Зимой он был переведен в "Зенит-2", отыграл в шести матчах ФНЛ, забив гол "Балтике" (1:0). По окончании сезона "Зенит-2" остался в зоне вылета, однако сохранил прописку в ФНЛ благодаря отказу других клубов.