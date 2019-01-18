Семь клубов РПЛ показали операционную прибыль, девять - убытки

Семь клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2017 году без учета трансферной и финансовой деятельности показали операционную прибыль, информирует "РИА Новости" со ссылкой на отчет УЕФА. У девяти – операционные убытки.

В 2016 году только четыре клуба РПЛ показали операционные убытки.

Отчет по лицензированию клубов УЕФА сводит воедино подробный сравнительный анализ прошедшей аудит финансовой отчетности 700 клубов по каждому году за последние десять лет, а также содержит данные ряда других крупных исследований УЕФА.