Семь игроков сборных присоединились к "Спартаку" перед матчем с "Краснодаром"

Защитники Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, полузащитники Денис Глушаков, Марио Пашалич, Ивелин Попов и Квинси Промес, которые во время паузы в чемпионате России находились в расположении своих сборных, сегодня присоединились к "Спартаку", информирует официальный сайт клуба.
Они в преддверии маьча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" провели на базе в Тарасовке восстановительную тренировку. По словам главы медицинского штаба "Спартака" Михаила Вартапетова, все семеро футболистов чувствуют себя хорошо.
Матч "Краснодар" - "Спартак" пройдет в субботу, 18 ноября, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2017-11-16-sem_igrokov_sbornykh_vernulis_v_stan_spartaka/
- Дмитрий Комбаров
- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Илья Кутепов
- Ивелин Попов
- Квинси Промес
- Георгий Джикия
- Марио Пашалич