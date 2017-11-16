Семь игроков сборных присоединились к "Спартаку" перед матчем с "Краснодаром"

Защитники Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, полузащитники Денис Глушаков, Марио Пашалич, Ивелин Попов и Квинси Промес, которые во время паузы в чемпионате России находились в расположении своих сборных, сегодня присоединились к "Спартаку", информирует официальный сайт клуба.

Они в преддверии маьча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара"​ провели на базе в Тарасовке восстановительную тренировку. По словам главы медицинского штаба "Спартака" Михаила Вартапетова, все семеро футболистов чувствуют себя хорошо.

Матч "Краснодар" - "Спартак" пройдет в субботу, 18 ноября, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.