"Селтик" и "Рейнджерс" поспорят за игрока "Ахмата"

Защитник сборной Ирана и "Ахмата" Милад Мохаммади может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии. По информации Sun, на 24-летнего игрока, у которого контракт с грозненцами истекает 30 июня 2019 года, претендуют "Селтик" и "Рейнджерс".

Отмечается, что "Селтик" хочет подписать иранца на замену защитнику Кирану Тирни, который близок к уходу из клуба.



На чемпионате мира-2018 Мохаммади провел два матча.



Игрок выступает за "Ахмат" с февраля 2016 года. В общей сложности он провел за грозненский клуб 52 матча, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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