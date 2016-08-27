Селин отказался сменить киевское "Динамо" на "Крылья Советов"

Защитник киевского "Динамо" Евгений Селин отказался от перехода в "Крылья Советов", утверждает MatchDay. Самарский клуб был готов подписать с 28-летним украинцем арендное соглашение, рассчитанное до конца сезона. По информации издания, данное решение мотивировано желанием побороться за место в основе бело-голубых, а также политическими взглядами.

В минувшем сезоне Селин выступал за "Панатинаикос" на правах аренды, проведя в составе греческого клуба 30 матчей.