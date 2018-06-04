Селихову сняли гипс. Фото

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в своем Инстаграме сообщил, что ему сняли гипс. 24-летний игрок перенес операцию 14 мая в связи с травмой ахилла.



- Чувство легкости есть, - написал голкипер красно-белых.



В сезоне-2017/18 Селихов принял участие в 30 матчах "Спартака" во всех турнирах, в 11 из них сыграв "на ноль". Красно-белые заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России и получили право сыграть в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Чувство легкости есть😁😜 Публикация от Selikhov Aleksandr (@selikhov57) 4 Июн 2018 в 3:30 PDT