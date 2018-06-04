15:25 | Футбол — РФПЛ

Селихову сняли гипс. Фото

1

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в своем Инстаграме сообщил, что ему сняли гипс. 24-летний игрок перенес операцию 14 мая в связи с травмой ахилла.

- Чувство легкости есть, - написал голкипер красно-белых.

В сезоне-2017/18 Селихов принял участие в 30 матчах "Спартака" во всех турнирах, в 11 из них сыграв "на ноль". Красно-белые заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России и получили право сыграть в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

 

Чувство легкости есть😁😜

Публикация от Selikhov Aleksandr (@selikhov57) 4 Июн 2018 в 3:30 PDT

 

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Почему не в русской рубахе с балалайкой и матрёшкой под мышкой, а в поганой дольче и поганой габбане?!

15:40

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!