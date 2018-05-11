Селихову предстоит операция 14 мая

Вратарь "Спартака" Александр Селихов, получивший травму на сегодняшней утренней тренировке в Тарасовке, нуждается в операции, сообщает пресс-служба красно-белых. Это выяснилось после углубленного медобследования.
Обследование подтвердило первоначальный диагноз - полный разрыв ахиллова сухожилия. Операция запланирована на 14 мая. Она пройдет в римской клинике "Вилла Стюарт".
В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и пропустил 32 мяча.
"Спартак" подтвердил информацию о травме Селихова
Станислав Черчесов: "Перед объявлением состава позвонили и сказали, что Селихов порвал ахилл"
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-05-11-selikhovu_predstoit_operatsiya/
Sanvl
Здоровья Саше!
16:25