Селихову предстоит операция 14 мая

Вратарь "Спартака" Александр Селихов, получивший травму на сегодняшней утренней тренировке в Тарасовке, нуждается в операции, сообщает пресс-служба красно-белых. Это выяснилось после углубленного медобследования.



Обследование подтвердило первоначальный диагноз - полный разрыв ахиллова сухожилия. Операция запланирована на 14 мая. Она пройдет в римской клинике "Вилла Стюарт".



В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и пропустил 32 мяча.

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