Вратарь "Спартака" Александр Селихов вернулся в общую группу, информирует пресс-служба клуба. Также сообщается, что Зе Луиш тренируется вместе с командой.

Селихов травмировался в мае, у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Из-за повреждения вратарь не попал в состав сборной России на чемпионат мира. В июле он начал тренироваться по индивидуальной программе, а в декабре - вернулся к полноценным тренировкам.

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