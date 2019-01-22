Вратарь "Спартака" Александр Селихов вернулся в общую группу, информирует пресс-служба клуба. Также сообщается, что Зе Луиш тренируется вместе с командой.
Селихов травмировался в мае, у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Из-за повреждения вратарь не попал в состав сборной России на чемпионат мира. В июле он начал тренироваться по индивидуальной программе, а в декабре - вернулся к полноценным тренировкам.
😏 Отличные новости, друзья!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 января 2019 г.
✅ Александр Селихов вернулся в общую группу. 🔴⚪️💪🏻
✅ Зе Луиш тоже работает с командой на поле. 👌🏻#Спартак #КрасноБелыеСборы🇶🇦 #Spartak pic.twitter.com/ykieXv8c3R
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