18:25 | Футбол — РФПЛ

Селихов - в старте "Спартака" на матч с "Арсеналом". Каррера произвел восемь замен

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Стали известны составы "Спартака" и "Арсенала" на матч 5-го тура чемпионата России. Отметим, что в ворота красно-белых будет защищать Александр Селихов. Также с первых минут на поле появится новичок команды полузащитник Марио Пашалич.

По сравнению с воскресным матчем с "Зенитом" в Санкт-Петербурге (1:5) главный тренер чемпионов Массимо Каррера не включил в число первых одиннадцати восьмерых игроков. В запасе остались Ребров, Ещенко, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Фернанду, Попов плюс дисквалифицирован Луиз Адриану. Свое место в "старте" сохранили только Джикия, Самедов и Промес.

"Спартак": Селихов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Пашалич, Промес, Зе Луиш. Запасные: Ребров, Ещенко, Д. Комбаров, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Глушаков, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Фернанду.

"Арсенал": Габулов, Александров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Ткачев, Максимов, Чаушич, Берхамов, Шевченко, Джорджевич. Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Горбатенко, Мингазов, Бурчану, Сикоев, Аджоев.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

результаты опроса
29271 чел.
Кто должен занять место в воротах "Спартака" в матче с "Арсеналом"?
Артем РЕБРОВ
20.6%
Александр СЕЛИХОВ
69.1%
Александр МАКСИМЕНКО
2.4%
Другой вратарь из системы клуба
1.0%
Нужно срочно купить нового голкипера
6.8%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (20)
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Mechutto

Таски, говорят, суперигрок, даже Бавария его брала

19:48

.KiddoK.

Арсенал им по жизни теперь должен, хрюши могут в 7 выходить, победа обеспечена!

19:26

Jean4

Наконец-то шанс Селихову.

19:24

Andrey6201

Ананидзе сдохнет минуте к 30-й,Самедов начнёт лажать с первых минут - агония МАксимки

19:02

poloskun

Сколько нужно было времени, что-бы понять - хороший человек еще не значит хороший вратарь? Три года назад было понятно...Спят в Спартаке люди поди.

19:00

Валет Тула

основа отдыхает перед лошадьми.....потому как уж к кому-кому, а к Ещенко по борьбе и настрою претензий быть не может...но он так же в запасе

18:55

РусскийФракиец

Испуганный смайлик)) Фигасе...))

18:53

Eugenius9

Видимо берегут силы для дерби

18:42

waleriy

Фернандо можно было в основе выпустить.

18:39

Andrey6201

Валера-верим потирает свои потные экс-комментаторские ладошки

18:39

Алексей Д.

Adios Amigos R... Каррера психанул:) ---------------- вариант первый: психанул. вариант второй: через два на третий дерби... PS. вы там держитесь! 40 минут ишо))

18:37

waleriy

Самое главное в составе не будет глушакова комбарова и реброва. Слава богу.

18:36

Островзаячий

Спартак играет с Бней-Йегудой. Как просили неприкасаемых сняли. Теперь какой будет результат.Каррера взбрыкнул.

18:34

Алексей Д.

velikiy knyaz Да можно было хоть Дасаева или Черчесова ставить, или парня с молодежного состава. Арсенал будет отдавать долг за последний тур.... -------------- Ага, отдавать будет примерно также как Уфа в прошлом году отдавала долг за последний тур 15/16?))

18:34

shpasic

ОПГ Ромашка присела на лавочку?

18:33

Adios Amigos R...

Каррера психанул:)

18:32

Andrey6201

А Пашалича то зачем?

18:32

Hummel

Составчик ещё тот...

18:31

velikiy knyaz

Да можно было хоть Дасаева или Черчесова ставить, или парня с молодежного состава. Арсенал будет отдавать долг за последний тур....

18:29

vlakar79

Вот оно как!)

18:28