Селихов - в старте "Спартака" на матч с "Арсеналом". Каррера произвел восемь замен

Стали известны составы "Спартака" и "Арсенала" на матч 5-го тура чемпионата России. Отметим, что в ворота красно-белых будет защищать Александр Селихов. Также с первых минут на поле появится новичок команды полузащитник Марио Пашалич.

По сравнению с воскресным матчем с "Зенитом" в Санкт-Петербурге (1:5) главный тренер чемпионов Массимо Каррера не включил в число первых одиннадцати восьмерых игроков. В запасе остались Ребров, Ещенко, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Фернанду, Попов плюс дисквалифицирован Луиз Адриану. Свое место в "старте" сохранили только Джикия, Самедов и Промес.

"Спартак": Селихов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Пашалич, Промес, Зе Луиш. Запасные: Ребров, Ещенко, Д. Комбаров, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Глушаков, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Фернанду.

"Арсенал": Габулов, Александров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Ткачев, Максимов, Чаушич, Берхамов, Шевченко, Джорджевич. Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Горбатенко, Мингазов, Бурчану, Сикоев, Аджоев.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.