Селихов - в старте "Спартака" на матч с "Арсеналом". Каррера произвел восемь замен

Стали известны составы "Спартака" и "Арсенала" на матч 5-го тура чемпионата России. Отметим, что в ворота красно-белых будет защищать Александр Селихов. Также с первых минут на поле появится новичок команды полузащитник Марио Пашалич.
По сравнению с воскресным матчем с "Зенитом" в Санкт-Петербурге (1:5) главный тренер чемпионов Массимо Каррера не включил в число первых одиннадцати восьмерых игроков. В запасе остались Ребров, Ещенко, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Фернанду, Попов плюс дисквалифицирован Луиз Адриану. Свое место в "старте" сохранили только Джикия, Самедов и Промес.
"Спартак": Селихов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Пашалич, Промес, Зе Луиш. Запасные: Ребров, Ещенко, Д. Комбаров, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Глушаков, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Фернанду.
"Арсенал": Габулов, Александров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Ткачев, Максимов, Чаушич, Берхамов, Шевченко, Джорджевич. Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Горбатенко, Мингазов, Бурчану, Сикоев, Аджоев.
Напомним, что матч состоится сегодня, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Наш стартовый состав на матч #АрсеналСпартак!#ВпередСпартак! pic.twitter.com/pQ3lHQoCRU– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 августа 2017 г.
Mechutto
Таски, говорят, суперигрок, даже Бавария его брала
19:48
.KiddoK.
Арсенал им по жизни теперь должен, хрюши могут в 7 выходить, победа обеспечена!
19:26
Jean4
Наконец-то шанс Селихову.
19:24
Andrey6201
Ананидзе сдохнет минуте к 30-й,Самедов начнёт лажать с первых минут - агония МАксимки
19:02
poloskun
Сколько нужно было времени, что-бы понять - хороший человек еще не значит хороший вратарь? Три года назад было понятно...Спят в Спартаке люди поди.
19:00
Валет Тула
основа отдыхает перед лошадьми.....потому как уж к кому-кому, а к Ещенко по борьбе и настрою претензий быть не может...но он так же в запасе
18:55
РусскийФракиец
Испуганный смайлик)) Фигасе...))
18:53
Eugenius9
Видимо берегут силы для дерби
18:42
waleriy
Фернандо можно было в основе выпустить.
18:39
Andrey6201
Валера-верим потирает свои потные экс-комментаторские ладошки
18:39
Алексей Д.
Adios Amigos R... Каррера психанул:) ---------------- вариант первый: психанул. вариант второй: через два на третий дерби... PS. вы там держитесь! 40 минут ишо))
18:37
waleriy
Самое главное в составе не будет глушакова комбарова и реброва. Слава богу.
18:36
Островзаячий
Спартак играет с Бней-Йегудой. Как просили неприкасаемых сняли. Теперь какой будет результат.Каррера взбрыкнул.
18:34
Алексей Д.
velikiy knyaz Да можно было хоть Дасаева или Черчесова ставить, или парня с молодежного состава. Арсенал будет отдавать долг за последний тур.... -------------- Ага, отдавать будет примерно также как Уфа в прошлом году отдавала долг за последний тур 15/16?))
18:34
shpasic
ОПГ Ромашка присела на лавочку?
18:33
Adios Amigos R...
Каррера психанул:)
18:32
Andrey6201
А Пашалича то зачем?
18:32
Hummel
Составчик ещё тот...
18:31
velikiy knyaz
Да можно было хоть Дасаева или Черчесова ставить, или парня с молодежного состава. Арсенал будет отдавать долг за последний тур....
18:29
vlakar79
Вот оно как!)
18:28