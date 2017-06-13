Селихов, Таски и Тигиев прибыли на медосмотр "Спартака". Видео

Сегодня вторая группа игроков "Спартака" пройдет медицинское обследование. Напомним, что подготовку к сезону красно-белые начнут в Тарасовке, а 24 июня команда Массимо Карреры отправится на двухнедельный сбор в австрийский Филлах.
Останетесь на следующий сезон? Тигиев: "Раз пришёл, значит останусь! pic.twitter.com/EerpzMoWuQ– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 13 июня 2017 г.
Таски. Спросил у него, точно ли он останется в "Спартаке" на следующий сезон. Внятного ответа не получил pic.twitter.com/WK7abB7qzI– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 13 июня 2017 г.
Вторым явился Кутин, а следом за ним Самсонов. Пока все игроки второй команды pic.twitter.com/7BcZuZhasb– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 13 июня 2017 г.
Самым первым на медосмотр сегодня пришёл Селихов. Скорее даже прибежал pic.twitter.com/Whm81OGFs1– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 13 июня 2017 г.
Aha
был перспективным вратарем, играл в каждом туре, прогрессировал. перешел в Спартак за спину Реброва, сел прочно в запас, зато стал чемпионом. Как Чепчугов в ЦСКА. Кто-то гонится за спортивным признанием, а кто-то за деньгами и титулами
11:08