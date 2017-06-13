11:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Селихов, Таски и Тигиев прибыли на медосмотр "Спартака". Видео

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Сегодня вторая группа игроков "Спартака" пройдет медицинское обследование. Напомним, что подготовку к сезону красно-белые начнут в Тарасовке, а 24 июня команда Массимо Карреры отправится на двухнедельный сбор в австрийский Филлах.
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Aha

был перспективным вратарем, играл в каждом туре, прогрессировал. перешел в Спартак за спину Реброва, сел прочно в запас, зато стал чемпионом. Как Чепчугов в ЦСКА. Кто-то гонится за спортивным признанием, а кто-то за деньгами и титулами

11:08