Селихов работает с незначительными ограничениями

Голкипер "Спартака" Александр Селихов стал еще ближе к возвращению в строй. Как сообщает пресс-служба клуба, голкипер тренируется с незначительными органичениями.

Селихов травмировался в мае, у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Из-за повреждения вратарь не попал в состав сборной России на чемпионат мира. В июле он начал тренироваться по индивидуальной программе.

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