Голкипер "Спартака" Александр Селихов стал еще ближе к возвращению в строй. Как сообщает пресс-служба клуба, голкипер тренируется с незначительными органичениями.
Селихов травмировался в мае, у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.
Из-за повреждения вратарь не попал в состав сборной России на чемпионат мира. В июле он начал тренироваться по индивидуальной программе.
⚽️🧤 Вратарь #Спартак’а Александр Селихов работает с незначительными ограничениями.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 ноября 2018 г.
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Ждём возвращения, Саша! 🔴⚪️💪🏻#АлександрСелихов #Spartak pic.twitter.com/7KSRrHtD5F
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