Селихов полностью восстановился и готовится к матчу с "Крыльями"

"Спартак" продолжает подготовку к матчу 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов", информирует официальный сайт клуба.

Сегодня работа на базе в Тарасовке, длившаяся в общей сложности около полутора часов, началась для красно-белых в одиннадцать утра в тренажерном зале. Затем прошло теоретическое занятие. А после этого игроки под руководством Олега Кононова провели интенсивную тренировку на поле.

В общей группе работал Ивелин Попов, вернувшийся из сборной Болгарии. Другие сборники – Георгий Джикия и Михаил Игнатов – занимались по индивидуальной программе. Вечером схожая тренировка ждет Лоренсо Мельгарехо, который прилетел сегодня в Москву после визита со сборной Парагвая в Южную Африку.

Кроме того, к полноценной работе приступил голкипер Александр Селихов. Он полностью восстановился от последствий травмы ахилла, полученной в мае, и сегодня впервые работал в общей группе без каких-либо ограничений.

Матч "Спартак" – "Крылья Советов" состоится на "Открытие Арене" в воскресенье 25 ноября. Начало – в 14.00 по московскому времени.