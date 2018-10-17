Селихов передал привет Рыкову. Он забил "Спартаку" с центра поля

Голкипер "Спартака" Александр Селихов во время тренировки забил гол с центра поля.
Вратарь отметил в своем Инстаграме защитника "Динамо" Владимира Рыкова, который в 5-м туре российской премьер-лиги ударом со своей половины поля поразил ворота Александра Максименко.
Ранее пресс-служба клуба сообщала о том, что отмечается, что голкипер красно-белых близок к возвращению в общую группу.
Селихов передал привет Рыкову 😉 pic.twitter.com/SK3tQx0Yln– СЭ Спартак (@spartak_se) 17 октября 2018 г.
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