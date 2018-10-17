13:44 | Футбол — РПЛ

Селихов передал привет Рыкову. Он забил "Спартаку" с центра поля

Инстаграм Александра Селихова.
Инстаграм Александра Селихова.
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Голкипер "Спартака" Александр Селихов во время тренировки забил гол с центра поля.

Вратарь отметил в своем Инстаграме защитника "Динамо" Владимира Рыкова, который в 5-м туре российской премьер-лиги  ударом со своей половины поля поразил ворота Александра Максименко.

Ранее пресс-служба клуба сообщала о том, что отмечается, что голкипер красно-белых  близок к возвращению в общую группу.

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