Селихов надеется пополнить свою коллекцию футболками Месси, Роналду, Неймара, Буффона и Будакова

Голкипер "Спартака" Александр Селихов показал болельщикам свою коллекцию футболок. Игрок отметил, что ждет поплнения экземпляров от Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Неймара, Джанлуиджи Буффона и голкипера "Анжи" Александра Будакова.
"Здесь еще не все. Месси, Роналду, Неймар, Буффон и Будаков, жду ваши", - написал Селихов в Инстаграме.
- Анжи
- Неймар Сантос
- Спартак (футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Александр Будаков
- Джанлуиджи Буффон
- Александр Селихов
баламошка
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баламошка
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