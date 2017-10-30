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Селихов надеется пополнить свою коллекцию футболками Месси, Роналду, Неймара, Буффона и Будакова

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Голкипер "Спартака" Александр Селихов показал болельщикам свою коллекцию футболок. Игрок отметил, что ждет поплнения экземпляров от Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Неймара, Джанлуиджи Буффона и голкипера "Анжи" Александра Будакова.

"Здесь еще не все. Месси, Роналду, Неймар, Буффон и Будаков, жду ваши", - написал Селихов в Инстаграме.

 

Здесь ещё не все🤷🏻‍♂️ @cristiano @leomessi @neymarjr @gianluigibuffon @98budak98 жду ваши😆

Публикация от Selikhov Aleksandr (@selikhov57) Окт 30 2017 в 12:54 PDT

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Ошибка!) Кто первые четверо?!

23:50

баламошка

Кто первые трое?!

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