Селихов надеется пополнить свою коллекцию футболками Месси, Роналду, Неймара, Буффона и Будакова

Голкипер "Спартака" Александр Селихов показал болельщикам свою коллекцию футболок. Игрок отметил, что ждет поплнения экземпляров от Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Неймара, Джанлуиджи Буффона и голкипера "Анжи" Александра Будакова.

"Здесь еще не все. Месси, Роналду, Неймар, Буффон и Будаков, жду ваши", - написал Селихов в Инстаграме.