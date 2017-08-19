Селихов и Ананидзе - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Локомотивом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил стартовый состав команды на матч 7-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут в составе красно-белых сыграют вратарь Александр Селихов и полузащитник Джано Ананидзе. При этом в резерве остались защитник Георгий Джикия и хавбек Фернанду.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Самедов, Глушаков, Пашалич, Ананидзе, Промес, Адриану.
Запасные: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Фернанду, Давыдов.
Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //
Тарасов и Денисов - в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Спартака"
результаты опроса
17880 чел.
Jean4
Фернанду и Джикия на лавке, странно все это. =)
16:52
Bes
А че Петковича покупали чтобы мариновать?
16:50
waleriy
А почему джикия в запасе? Глушакова с Комбаровым на лавку, а еще лучше в спартак 2
16:33