16:24 | Футбол — РФПЛ

Селихов и Ананидзе - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Локомотивом"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил стартовый состав команды на матч 7-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут в составе красно-белых сыграют вратарь Александр Селихов и полузащитник Джано Ананидзе. При этом в резерве остались защитник Георгий Джикия и хавбек Фернанду.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Самедов, Глушаков, Пашалич, Ананидзе, Промес, Адриану.

Запасные: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Фернанду, Давыдов.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //
Тарасов и Денисов - в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Спартака"

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Как завершится матч 7-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Локомотив"?
Крупной победой "Спартака"
10.4%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
40.6%
Результативной ничьей
19.3%
Нулевой ничьей
5.0%
Победой "Локомотива" с разностью в один-два мяча
20.7%
Крупной победой "Локомотива"
4.0%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Jean4

Фернанду и Джикия на лавке, странно все это. =)

16:52

Bes

А че Петковича покупали чтобы мариновать?

16:50

waleriy

А почему джикия в запасе? Глушакова с Комбаровым на лавку, а еще лучше в спартак 2

16:33