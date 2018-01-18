Селихов - Джикии: "Все мы знаем, что ты гладиатор. Биджо, держись! Все будет хорошо"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов через Инстаграм также поддержал партнера по команде защитника Георгия Джикию, который сегодня в товарищеском матче против "Шанхай Шанган" (0:1) получил серьезную травму. Позже стало известно, что у игрока сборной России разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, ему предстоит операция.

- Все мы знаем, что ты гладиатор. Биджо, держись! Все будет хорошо, - написал Селихов.

Крик, колено, скорая. Травма Джикии. Подробности //

"Только ты ездил в Италию, теперь я". Травма Джикии: как это было